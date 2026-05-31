Эвакуация жителей. Что известно об атаке на Ростовскую область 31 мая 2026

В ночь на 31 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в соцсетях, что средства ПВО сбили более 50 беспилотниковв небе над регионом.
Удары пришлись на девять районов: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский. К счастью, погибших и пострадавших нет. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Загорелось топливное хранилище.
В Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище частного предприятия, которое снабжает сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами.
Как сообщила глава муниципалитета Дина Алборова, чтобы обезопасить жителей близлежащих частных домов пришлось их эвакуировать.
«Людям ничего не угрожает. Для тушения пожара прибыл пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет, данные уточняются», — добавила Алборова.
Ликивдация возгорания сейчас продолжается.
Пострадала гражданская инфраструктура.
По информации губернатора донского региона Юрия Слюсаря, В посёлке Матвеево-Курган повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль. В зданиях повреждены крыши, остекление и газовая труба. Подачу газа перекрыли.
По состоянию на утро 31 мая беспилотная опасность в регионе сохранялась. Дончан призвали быть осторожными.
Добавим, по данным Министерства обороны России, минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили 216 вражеских беспилотников над разными регионами страны и акваторией Азовского моря.