Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области после налета беспилотников эвакуировали жителей нескольких домов

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за возгорания топливного хранилища эвакуировали жильцов некоторых частных домов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за возгорания топливного хранилища эвакуировали жильцов некоторых частных домов. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам господина Слюсаря, властям пришлось эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с предприятием, на территории которого произошел пожар. Решение приняли для обеспечения безопасности граждан. При этом сведений о пострадавших не поступало. «Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — добавил губернатор.

В ночь с 30 на 31 мая Ростовская область снова подверглась налету беспилотников. Силами ПВО было сбито более 50 аппаратов. Атаке подверглись Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский районы.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше