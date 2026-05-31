В Ростовской области после налета беспилотников эвакуировали жителей нескольких домов

По словам господина Слюсаря, властям пришлось эвакуировать жителей домов, расположенных рядом с предприятием, на территории которого произошел пожар. Решение приняли для обеспечения безопасности граждан. При этом сведений о пострадавших не поступало. «Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия», — добавил губернатор.