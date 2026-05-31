В Ростовской области после атаки БПЛА ВСУ эвакуировали жителей нескольких домов

Жителей нескольких домов Матвеево-Курганского района Ростовской области эвакуировали из-за возгорания топливного хранилища. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max.

По его словам, в ночь на воскресенье атаке украинских БПЛА подверглись девять районов области. Силы ПВО уничтожили более 50 беспилотников.

В Матвеево-Курганском районе под удар попало хранилище топлива частного предприятия. Начался пожар, который в настоящее время ликвидируют. На место ЧП прибыл пожарный поезд.

Жители соседних частных домов были эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает, подчеркнул Слюсарь.

Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

