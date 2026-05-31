В Иркутске перевернулась надувная лодка с людьми

После происшествия находившиеся рядом люди смогли вытащить из воды троих, один из которых так и не пришел в сознание. Четвертого — несовершеннолетнего — унесло течением вниз по Ангаре. Его поисками занимаются спасатели.
По данным издания, люди в лодке находились без спасательных жилетов.
Как позднее уточнила Baza, причиной опрокидывания лодки стал наезд на препятствие. По данным Telegram-канала, в лодке находились отец, мать, их 16-летняя дочь и родственница.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.