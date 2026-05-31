Британские туристы оказались в ловушке в степи Мангистау

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место были направлены спасатели.
В салоне находились двое взрослых и 12-летний ребенок — граждане Великобритании. Из-за сложных природных условий и вязкого грунта работы по эвакуации автомобиля продолжались более суток.
С применением спецтехники спасателям удалось извлечь автомобиль и вывести его на безопасный участок маршрута. В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
