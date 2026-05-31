в Краснослободске пьяный мужчина жестоко избил беременную

В конце января изрядно подпитый 53-летний житель Краснослободска возвращался домой. По пути он встретил 25-летнюю прохожую, которая несла в руках сверток с купленной перекладиной для шкафа. Заявив, что ему не нравится походка молодой женщины, агрессивный мужчина стал ее окликать, но, не получив никакой ответной реакции, резко подбежал к ней и со злостью ударил в спину.