Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две мотоциклистки столкнулись в Минске

По предварительной информации, авария произошла в результате того, что не была соблюдена безопасная дистанция.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 31 мая — Sputnik. ДТП с участием двух мотоциклисток произошло в воскресенье в белорусской столице, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Сегодня утром 25-летняя водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по улице Лейтенанта Кижеватова, вблизи дома № 5, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с мотоциклом Yamaha», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП, водителя мотоцикла Kawasaki и 47-летнюю водителя Yamaha доставили в больницу для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.