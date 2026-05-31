Две мотоциклистки столкнулись в Минске

МИНСК, 31 мая — Sputnik. ДТП с участием двух мотоциклисток произошло в воскресенье в белорусской столице, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Сегодня утром 25-летняя водитель мотоцикла Kawasaki, двигаясь по улице Лейтенанта Кижеватова, вблизи дома № 5, по предварительной информации, в результате несоблюдения безопасной дистанции совершила столкновение с мотоциклом Yamaha», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП, водителя мотоцикла Kawasaki и 47-летнюю водителя Yamaha доставили в больницу для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Октябрьского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.
В Госавтоинспекции напомнили, что водители обязаны соблюдать безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки.