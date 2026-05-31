Вандалы устроили пожар на могилах ветеранов в Нижнем Новгороде

На Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода зафиксирован акт вандализма: неизвестные лица подожгли несколько траурных венков на могилах ветеранов. О происшествии стало известно из сообщений очевидца в социальных сетях.
По информации, опубликованной местным жителем под псевдонимом «Твоя совесть» в официальной группе администрации города во «ВКонтакте», инцидент произошел в 67 квартале кладбища. К своему обращению нижегородец приложил фотографии, демонстрирующие обгоревшие кресты и именные таблички на местах захоронений.
Согласно свидетельству очевидца, вандалы действовали избирательно: выбирали именно ветеранов. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс и негодование среди жителей города, особенно спустя всего несколько недель после празднования Дня Победы. В социальных сетях активно обсуждаются требования о скорейшем поимке и привлечении виновных к ответственности. Среди предложений по наказанию — лишение свободы и принудительное восстановление поврежденных захоронений за счет вандалов.
В ответ на сообщения и общественный резонанс, администрация Нижнего Новгорода пообещала провести проверку по данному факту в течение двух-трех дней.