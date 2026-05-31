Посещение лесов ограничили в Ветлужском округе из-за 4 класса пожароопасности

В лесах Нижегородской области установились различные уровни пожарной опасности — от первого до четвертого класса. Самая напряженная ситуация сейчас наблюдается в Ветлужском муниципальном округе, где местами зафиксирован четвертый класс пожароопасности. В таких случаях вводятся ограничения на посещение лесов гражданами, сообщили в региональном Минлесхозе.