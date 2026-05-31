В Светлом автомобиль врезался в дерево, погибли водитель и пассажирка

Фото: МЧС России по Калининградской области.
В Светлом на ул. Горького 31 мая около 4:31 произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего погибли водители и пассажирка. Еще одна женщина получила телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
«Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем “Чанган”, допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка 1989 года рождения скончались на месте, пассажир 1986 года рождения получила телесные повреждения, доставлена в медицинское учреждение», — следует из сообщения ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС деблокировали тела погибших из покореженного транспортного средства, сообщила пресс-служба. Еще одну пострадавшую деблокировали. Ее госпитализировала бригада скорой помощи в бессознательном состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.