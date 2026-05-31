В Нижнем Тагиле спасли двух подростков, спустившихся в карьер шахты

В Нижнем Тагиле спасли двух подростков, которые спустились в карьер шахты Магнетитовой. Самостоятельно подняться парни не смогли. Инцидент произошел 30 мая.
На помощь к молодым людям пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила.
— Спасатели сработали профессионально и оперативно, пришлось применять альпинистское снаряжение, — рассказал в своих соцсетях глава города Владислав Пинаев.
В комментариях к его посту жители Нижнего Тагила пишут: «Слава Богу обошлось. Спасибо специалистам!», «Отлично сработали», «Зачем же подростки одни туда полезли.. А спасателям — поклон».