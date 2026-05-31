В донском посёлке ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В результате ночного налёта вражеских БПЛА произошло возгорание нефтебазы в райцентре Матвеево-Курганского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Дина Алборова.
С 02:20 31 мая в посёлке Матвеев Курган введён режим чрезвычайной ситуации. Сейчас площадь пожара составляет 3,6 тыс. кв. м. По предварительным данным, повреждения получили 17 домов, автомобиль, три магазина и аптека. Энергоснабжение обещают восстановить как можно скорее.
На тушение огня направили более 100 человек. Очаг возгорания пока не локализован, работы продолжаются. Пострадавших среди жителей нет. Местные власти просят не приближаться к месту происшествия и следовать указаниям экстренных служб.
