Самолёт вернулся в аэропорт Иркутска по технической причине

IrkutskMedia, 31 мая. В Иркутске следователи выясняют обстоятельства и причины происшествия с самолётом, следовавшим по маршруту Иркутск — Чита. По предварительным данным, сегодня воздушное судно вернулось в аэропорт вылета по технической причине.
Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, борт благополучно осуществил возврат в воздушную гавань Приангарья, пострадавших нет.
Правоохранители проводят доследственную проверку по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта. Будет принято процессуальное решение.
Ранее агентство сообщало, что 19 мая вечером в аэропорту Сургута совершил экстренную посадку самолёт, следовавший маршрутом Москва — Иркутск. Причиной приземления стал дебош на борту судна.