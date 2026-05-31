Психологов Красного Креста отправили на поиски Усольцевы

Психологи будут находиться непосредственно в полевом лагере, чтобы оказать поддержку всем, кто задействован в поисках.

Председатель местного отделения Российского Красного Креста Елена Дмитриевская рассказала krsk.aif.ru, что психосоциальная служба организации направила специалистов в Кутурчинское Белогорье для помощи участникам поисков пропавшей семьи Усольцевых.

«Мы действительно планируем принять участие, потому что наша психосоциальная служба уже наработала достаточно экспертности в этом вопросе. Имеется положительный опыт и отзывы от тех волонтёров и представителей силовых ведомств, кто обращался за помощью», — подчеркнула Дмитриевская.

По её словам, психологи будут находиться непосредственно в полевом лагере, чтобы «в моменте иметь возможность оказать поддержку» всем, кто задействован в поисках.

Напомним, семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года, сейчас идёт вторая стадия поисков с участием более полутора тысяч добровольцев и спасателей.