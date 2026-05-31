Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом будут судить мужчину, напавшего на беременную прохожую

Дознаватель Среднеахтубинского района направил в суд дело 53-летнего жителя Краснослободска, который в январе без повода избил на улице беременную женщину и угрожал ей убийством.

Мужчину из Краснослободска Волгоградской области будут судить за нападение на 25-летнюю беременную прохожую. Он догнал девушку, сбил с ног и нанёс несколько ударов мебельной штангой, выкрикивая угрозы, — сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, злоумышленнику не понравилась походка потерпевшей из-за чего тот сначала сделал ей замечание. Оставшись незамеченным, мужчина разозлися, догнал будущую мать и несколько раз ударил. Девушка попыталась убежать, но была сбита с ног. Упавшую мебельную штангу, которую она несла, нападавший использовал как орудие, продолжая избиение и выкрикивая угрозы расправой.

Спасли пострадавшую случайный прохожий и супруг, выбежавший навстречу. Они оттолкнули агрессора, а подоспевшие полицейские оперативно задержали дебошира. Девушку в положении доставили в больницу. Своё поведение мужчина затем объяснил сильным опьянением.

Ему предъявлены обвинения по статьям о побоях из хулиганских побуждений и угрозе убийством. Расследование завершено, дело передано в Среднеахтубинский районный суд.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о 23-летней девушке, которая созналась в помощи мошенникам.