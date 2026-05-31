Жители Башкирии лишились более 13 млн рублей из-за действий мошенников.

В МВД по РБ рассказали о трех эпизодах мошенничества, где злоумышленники использовали разные схемы обмана.
37-летней уфимке позвонили якобы финансисты инвестиционной платформы. Они обещали высокий пассивный доход и убедили женщину установить специальное приложение для вложений. В итоге она перевела мошенникам все свои сбережения — более 11 миллионов рублей.
56-летнего мужчину напугали звонками лже-сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга. Под предлогом защиты его денег от мошенников они заставили перевести 800 тысяч рублей на так называемый «безопасный счёт».
45-летнему горожанину несколько дней звонили фальшивые сотрудники Центробанка. Они заявили, что он якобы финансирует террористов, и чтобы избежать уголовной ответственности, нужно срочно заплатить. Мужчина поверил, взял кредит под залог машины и отдал преступникам около 800 тысяч рублей.
Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не доверять незнакомцам и не переводить деньги по их указанию.
