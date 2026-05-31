Канатная дорога Нижний Новгород — Бор перестала работать

Причина — в погодных условиях.

В Нижнем Новгороде приостановила работу канатная дорога. Причиной, по информации автоинформатора, стали погодные условия.

31 мая в городе идут дожди, грозы, наблюдается сильный ветер. В таких условиях канатная дорога Нижний Новгород — Бор может быть небезопасной для пассажиров. О возобновлении деятельности будет сообщено через автоинформатор.

Напоминаем, что режим повышенной готовности ввели на склоне Кошелевского оврага в Нижнем Новгороде. Особый статус действует на территории под станцией канатной дороги еще с 7 апреля.