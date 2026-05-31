Водитель легковушки и ее пассажирка погибли в ДТП в Навашинском округе

Погибшая выехала на встречку, но, не справившись с управлением, врезалась в автомобиль «Вольво».

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 31 мая, в Нижегородской области в смертельной аварии погибли водитель легковушки и ее пассажирка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Примерно в 8:30 на 308-м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. 53-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус», выехала на встречку, но не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии водитель отечественной легковушки и ее 48-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что автомобилиста будут судить за ДТП с гибелью пассажира в Вачском округе.