Водитель легковушки и ее пассажирка погибли в ДТП в Навашинском округе

Сегодня, 31 мая, в Нижегородской области в смертельной аварии погибли водитель легковушки и ее пассажирка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Примерно в 8:30 на 308-м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. 53-летняя женщина за рулем «Лада Ларгус», выехала на встречку, но не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «Вольво» под управлением 51-летнего водителя.
В результате аварии водитель отечественной легковушки и ее 48-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
