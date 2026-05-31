Режим ЧС: Площадь пожара на нефтебазе под Ростовом составила 3600 «квадратов»

В Ростовской области пожарные продолжают тушить горящую после налета БПЛА нефтебазу в поселке Матвеев Курган. В населенном пункте введен режим ЧС. Жители близлежащих домов эвакуированы.
«В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек. Очаг пожара полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий», — сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.
В тушении огня также задействован пожарный поезд МЧС.
Фото: Дина Алборова.
По предварительным данным площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. Кроме нефтебазы пострадало 17 домов, автомобиль, три магазина и аптека.
Напомним, что в ночь на 31 мая Ростовскую область атаковали свыше 50 БПЛА противника. Силами ПВО дроны были уничтожены. Пострадавших среди населения нет.
Фото: Дина Алборова.