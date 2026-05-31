В Петербурге росгвардеец спас тонущего мужчину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Росгвардеец спас тонущего мужчину в Петербурге, у которого внезапно закружилась голова и тот упал в Неву, сообщает в воскресенье пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу.
Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел в субботу в 23.25.
«К сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии на Октябрьской набережной обратилась девушка, сообщив о тонущем человеке. Один из росгвардейцев незамедлительно прыгнул в воду, добрался до утопающего и поплыл вместе с ним в сторону ближайшего спуска с набережной», — сообщает пресс-служба.
Уже на берегу второй росгвардеец помог им обоим выбраться, а также укутал спасенного мужчину термоодеялом.
«По словам молодого человека, во время прогулки по набережной у него внезапно закружилась голова, после чего он упал в воду и не мог самостоятельно выбраться из реки», — пояснили в Росгвардии.