Экстренное предупреждение: в Нижегородской области начнется ливень

Опасная погодная ситуация ожидает жителей Нижегородской области до конца суток. Так, 31 мая региональная служба МЧС предупредила о возможных ливнях и сильном дожде на территории населённых пунктов.
Непогода может сохранится до 1 июня. Людей попросили избегать низменных участков местности.
Ранее в Нижнем Новгороде приостановила работу канатная дорога. Причиной, по информации автоинформатора, стали погодные условия.
