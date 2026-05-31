«Безопасный счёт» привёл в Нижний Новгород: задержан обманщик волгоградки

Пожилая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, осознав, что стала жертвой обмана. Как выяснили следователи, с 13 по 14 мая 2026 года ей непрерывно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками портала Госуслуг, налоговых органов и силовых структур. Собеседники убедили потерпевшую, что с её счёта зафиксирован перевод в недружественную страну, и во избежание уголовной ответственности необходимо срочно передать все накопления для декларирования на «безопасный счёт». Поверив аферистам, пенсионерка отдала приехавшему молодому человеку свыше 800 тысяч рублей.