«Безопасный счёт» привёл в Нижний Новгород: задержан обманщик волгоградки

В Нижнем Новгороде волгоградские оперативники совместно с местными полицейскими задержали 21-летнего курьера, забравшего у 89-летней жительницы Волгограда более 800 тысяч рублей. О завершении межрегиональной операции рассказали в главке МВД по Волгоградскому региону.
Пожилая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы, осознав, что стала жертвой обмана. Как выяснили следователи, с 13 по 14 мая 2026 года ей непрерывно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками портала Госуслуг, налоговых органов и силовых структур. Собеседники убедили потерпевшую, что с её счёта зафиксирован перевод в недружественную страну, и во избежание уголовной ответственности необходимо срочно передать все накопления для декларирования на «безопасный счёт». Поверив аферистам, пенсионерка отдала приехавшему молодому человеку свыше 800 тысяч рублей.
По данному факту Отделом полиции № 4 УМВД по Волгограду возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
В ходе розыска волгоградские следователи вышли на след пособника, скрывшегося в Нижнем Новгороде, и подключили коллег из Отдела МВД России «Котовский». Совместными усилиями 21-летний подозреваемый был задержан. Он признал вину и по решению суда заключён под стражу.
Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас оперативники проверяют его причастность к аналогичным преступлениям как на территории Волгоградской области, так и в других регионах страны.
