Не более 20 литров на машину: в Крыму вводят временные ограничения на продажу бензина

Ожидается, что ситуация нормализуется в течение 30 дней.

С 31 мая в Республике Крым вводится приоритетный порядок отпуска бензина АИ-95 для коммунального и социального транспорта. Розничная продажа бензина АИ-92 ограничивается 20 л на одно транспортное средство. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «Коммерсант».

Отпуск бензина марки АИ-95 в Крыму будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом на автозаправочных станциях АТАН и ТЭС бензин марки АИ-95 будет отпускаться только по талонам.

Из-за ограниченного запаса бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную продажу — не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка топлива в канистры запрещена. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение 30 дней.

«Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — добавил Аксенов.

