На территории Калининградской области за сутки зафиксировано 11 пожаров

За прошедшие сутки на территории Калининградской области произошло 11 пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС.
При этом происшествий на водных объектах не зарегистрировано. Кроме того, в акватории Балтийского моря специалисты сводного отряда МЧС России обнаружили и передали для уничтожения 800 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Также стало известно, что два человека погибли в ДТП в Светлом.
