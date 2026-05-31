Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по энергоблоку ЗАЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон — в норме.