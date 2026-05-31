Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по энергоблоку ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели место удара беспилотника ВСУ по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Источник: Mikhail Ulyanov/X

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в воскресенье отметил, что эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку № 6 ЗАЭС в результате удара украинского БПЛА в субботу.

«Мы показали представителям МАГАТЭ место вчерашней атаки», — сказала Яшина.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон — в норме.

