Суд в Москве конфисковал у женщины автомобиль за пьяную езду

«49-летняя жительница столицы “рассекала” на своем “Мерседесе” по улицам Москвы и не всегда соблюдала правила дорожного движения. В первый раз она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, за что была привлечена к административной ответственности с лишением право управления транспортными средствами. Но женщину это не остановило. 9 марта она, не имея законных оснований управлять автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль и на ул. 50 лет Октября была остановлена инспектором. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое женщина на этот раз согласилась пройти, показало наличие у нее состояния алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.