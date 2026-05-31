Суд в Москве конфисковал у женщины автомобиль за пьяную езду

В Москве суд конфисковал у женщины автомобиль стоимостью более 1,5 млн руб. за пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: Freepik

«49-летняя жительница столицы “рассекала” на своем “Мерседесе” по улицам Москвы и не всегда соблюдала правила дорожного движения. В первый раз она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, за что была привлечена к административной ответственности с лишением право управления транспортными средствами. Но женщину это не остановило. 9 марта она, не имея законных оснований управлять автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль и на ул. 50 лет Октября была остановлена инспектором. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое женщина на этот раз согласилась пройти, показало наличие у нее состояния алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») с назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 360 часов и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 9 месяцев.

С учетом позиции Солнцевской межрайонной прокуратуры, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, находящийся в собственности осужденной стоимостью более 1,5 млн руб., конфискован и обращен в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.