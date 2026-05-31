В Сочи водитель Honda погиб из-за превышения скорости в непогоду

Ранним утром в Хостинском районе Сочи произошла авария со смертельным исходом. Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал 46-летний мужчина, еще один человек оказался в больнице.
По информации Госавтоинспекции Сочи, трагедия случилась около 06:50 утра в селе Барановка. Водитель автомобиля Honda Civic на высокой скорости не справился с управлением на сложном участке трассы. Машина вылетела с проезжей части и на полном ходу протаранила препятствие.
Удар оказался такой силы, что 46-летний водитель японской иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков. Его 49-летний пассажир выжил, но получил серьезные ранения. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала его в ближайшее медицинское учреждение.
По данным ведомства, сопутствующим фактором ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Водитель выбрал скорость, которая не позволяла полностью контролировать машину на мокром покрытии. На левом закруглении дороги автомобиль занесло, что и привело к трагическому съезду с полосы.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.