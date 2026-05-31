Рыбака на лодке унесло в открытое море у берегов Евпатории

Сообщение с просьбой о помощи пришло 30 мая в 20:35. Происшествие произошло в акватории Черного моря в районе набережной имени Валентины Терешковой — там рыбака унесло лодку. По предварительным данным, из-за сильных порывов ветра плавсредство унесло в море, а мужчина остался на берегоукрепительных сооружениях, находившихся примерно в 200 метрах от берега. Самостоятельно добраться до суши он не мог.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Спасатели на плавсредстве подошли к месту, где находился пострадавший, и эвакуировали его на берег. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
В связи с участившимися случаями происшествий на воде, вызванных сильным ветром, МЧС Крыма напоминает об осторожности и рекомендует при возникновении опасной ситуации немедленно звонить по номеру 112.