Мужчина без передних зубов пропал без вести в Прикамье

54-летний Сергей Савельев пропал без вести в Чусовском городском округе Пермского края. Ориентировки на пропавшего публикует поисковый отряд «Регион 59-Поиск пропавших людей».
Мужчина вышел из дома по улице Заводской в селе Калинино 15 мая и исчез. Спустя две недели его не смогли найти. Информации о возможном местонахождении чусовлянина нет.
Пропавший худощавого телосложения, волосы тёмного цвета, глаза серые. Из особых примет — отсутствие передних зубов на обеих челюстях. Волонтёры просят обратить внимание на фото Сергея. Если вы видели похожего мужчину, звоните по телефонам 8−912−880−41−60, 8−991−809−77−99 или в полицию.
Напомним, днём ранее без вести пропал школьник из Закамска. К счастью, ребёнка нашли. Его жизни и здоровью ничего не угрожало.