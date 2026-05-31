Врачи Волгограда сохранили конечности девушке, влетевшей в «Газель»

В городской больнице № 25 Волгограда вернули к жизни 24-летнюю мотоциклистку, столкнувшуюся лоб в лоб с грузовой «Газелью», — состояние пострадавшей уже удовлетворительное.

Медики волгоградской клинической больницы № 25 экстренно спасли юную мотоциклистку после страшного дорожного происшествия. Пациентка на высокой скорости совершила фронтальный наезд на грузовик, получив обширные повреждения головы, множественные переломы рук и ног, сообщили в облздраве.

Девушку немедленно погрузили в реанимацию и провели полный комплекс диагностики — от компьютерной томографии до консультаций нейрохирурга, параллельно запустив противошоковую терапию и первые хирургические манипуляции. Как только состояние стабилизировалось и зажили раны, бригада травматологов и операционная сестра Марина Тименова выполнили еще две сложные реконструкции предплечья.

«Каждая минута была на счету. Слаженная работа команды и современные технологии позволили не только спасти жизнь, но и сохранить функции конечностей», — подчеркнул заведующий отделением сочетанной травмы Данил Попов.

Сейчас пострадавшая уже занимается лечебной физкультурой и быстро идет на поправку. Лечащий врач, травматолог-ортопед высшей категории Петр Ершов добавил, что особая заслуга в восстановлении принадлежит медсестрам и младшему персоналу, окружившим тяжелую больную вниманием и грамотным уходом.

Медики также напоминают мотоциклистам: полная экипировка снижает риск критических травм почти на 70%, нужно обязательно включать фары днем и использовать светоотражатели, а главное — не превышать скорость.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о впервые разрушенной заморозкой раковой опухоли.