Полиция пресекла канал нелегального никотина в Камышине на 2,3 млн рублей

Почти две сотни одноразовых электронных систем доставки никотина и 917 флаконов с курительными смесями общим объёмом свыше 27,5 литра изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышинский». По информации главка МВД по Волгоградской области, запрещённый товар хранился и продавался через одну из торговых точек Камышина.