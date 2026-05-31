Полиция пресекла канал нелегального никотина в Камышине на 2,3 млн рублей

Почти две сотни одноразовых электронных систем доставки никотина и 917 флаконов с курительными смесями общим объёмом свыше 27,5 литра изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышинский». По информации главка МВД по Волгоградской области, запрещённый товар хранился и продавался через одну из торговых точек Камышина.
Оперативники выяснили, что за организацию незаконного оборота отвечал 34-летний местный житель. После пресечения незаконного оборота и обысков мужчину заключили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.
Фигуранту вменяют часть 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса. Сейчас следователи выясняют, действовал ли задержанный в одиночку или у него были сообщники, а также устанавливают полную цепочку поставок нелегального товара.
