В Емельяновском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

В посёлке Памяти 13 Борцов полностью сгорел жилой дом. После тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

Посёлок находится в Емельяновском районе, недалеко от Красноярска. Сообщение о возгорании поступило спасателям, после чего на место выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и краевые пожарные. Всего в тушении участвовали 3 единицы техники и 8 человек.

Огонь охватил дом на площади 60 квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя удалось силами прибывших расчётов. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Других пострадавших, по предварительным данным, нет.