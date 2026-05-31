В Емельяновском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

В посёлке Памяти 13 Борцов полностью сгорел жилой дом. После тушения пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.
Посёлок находится в Емельяновском районе, недалеко от Красноярска. Сообщение о возгорании поступило спасателям, после чего на место выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона и краевые пожарные. Всего в тушении участвовали 3 единицы техники и 8 человек.
Огонь охватил дом на площади 60 квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя удалось силами прибывших расчётов. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Других пострадавших, по предварительным данным, нет.