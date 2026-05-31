Вейпы без маркировки на 2,3 млн рублей изъяли в Камышине

Из незаконного оборота полицейские изъяли 196 одноразовых электронных систем и 917 емкостей с жидкостями общим объемом на 27,5 литров. Мужчину, который все это продавал задержали. На камышанина завели уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, максимальное наказание по ней — до шести лет колонии. Теперь полицейские ищут возможных соучастников.