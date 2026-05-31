В Калининграде прошел рейд по выявлению незаконной торговли ягодами

Комитет муниципального контроля совместно с ОМВД по Центральному району провели рейд по выявлению фактов незаконной торговли ягодами в Калининграде. Как сообщает пресс-служба администрации города, за пару часов сотрудники выявили пять таких случаев.
В ходе рейда сотрудники посетили места, где чаще всего возникает стихийная торговля — пешеходные зоны у магазинов и территории у остановок общественного транспорта. К мероприятию также привлекли сотрудников ГАИ, так как торговцы поставили на обочине микроавтобус, который нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении, по которым вынесут решения о взыскании штрафов.
Ягоды изъять было невозможно, поскольку они являются скоропортящимся продуктом, пояснили в администрации. Их физическое изъятие и длительное хранение до окончания судебных разбирательств приведёт к порче товара. Поэтому правоохранительные органы изымают торговое оборудование.
«Совместная работа с полицией позволяет нам действовать не только оперативно, но и максимально результативно. Сегодня мы не просто фиксируем нарушения, но и устраняем их на месте: изымаем оборудование, которое используется для незаконной торговли. Это важный сдерживающий фактор, если нет стола, весов и тары — нельзя развернуть точку заново сразу после ухода проверяющих», — рассказала главный специалист отдела контроля в сфере благоустройства администрации Марина Яковлева.
Нелегальные торговцы идут на использование недобросовестных схем — ставят за прилавки несовершеннолетних, чтобы уйти от административной ответственности, добавляет пресс-служба. Во время рейда специалисты выявили один такой случай и передали подростка в отдел по работе с несовершеннолетними ОМВД России.