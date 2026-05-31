Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге возбудили дело из-за невыплаты зарплаты в частной компании

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам частной компании, которая специализируется, в том числе, на строительстве инженерных коммуникаций для газоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе СК, несколько сотрудников этой компании сообщили в правоохранительные органы о невыплате заработной платы и компенсаций за неиспользованный отпуск.

— По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), — рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и проводят допрос свидетелей.

СК