Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР

«В Рубежном беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус. Тридцать первого мая около 11.10 БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежное», — указывается в сообщении, опубликованном в канале правительства на платформе «Макс»,
В правительстве уточнили, что в момент инцидента в салоне транспортного средства находились 11 пассажиров.
«К счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено», — добавили в правительстве.