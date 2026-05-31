Страшный пожар заставил людей в панике бежать из ТЦ в Жамбылской области

В селе Мерке Жамбылской области вспыхнул крупный пожар в двухэтажном торговом центре, который едва не обернулся трагедией для десятков посетителей. Об этом 31 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По данным ведомства, огонь вспыхнул на кухне местного кафе и за считанные минуты перекинулся на крышу здания, угрожая уничтожить весь комплекс. До приезда экстренных служб из охваченного дымом торгового центра самостоятельно эвакуировались 20 человек.

На место происшествия по повышенному рангу незамедлительно прибыли силы МЧС, добровольцы «Ауыл құтқарушылары», полицейские и службы жизнеобеспечения.

МЧС РК

Благодаря слаженным и молниеносным действиям спасателей и местных волонтеров, бушующую стихию удалось укротить и полностью ликвидировать в кратчайшие сроки, не дав пламени поглотить соседние объекты.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания и подсчитывают нанесенный ущерб.