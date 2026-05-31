В Прикамье мать заклеивала рот больному 2-летнему сыну и избивала его

33-летняя жительница Краснокамска приговорена к реальному сроку за зверское обращение с родными детьми, сообщила пресс-служба суда.
Женщина воспитывала 11-летнюю дочь, 10-летнего сына и 2-летнего сына. Ещё один ребёнок — 13-летний сын — проживал отдельно. Суд доказал, что мать постоянно избивала детей, издевалась над ними. Обвиняемая била их ремнём и другими предметами за любые проступки.
Хуже всего пришлось малышу, который родился с пороком сердца и другими диагнозами. Сначала мать оставила его в больнице, а когда всё-таки забрала, не стала следовать рекомендациям врачей по его уходу.
«Женщина избивала младенца, скудно кормила, никогда не брала на руки и не гуляла с ним, заклеивала рот скотчем, запирала одного в ванной. Детская кровать использовалась не по назначению — ребёнок постоянно находился в жесткой пластиковой автолюльке без пеленки и подушки, лишенный возможности двигаться и менять позу», — говорится в сообщении.
Такое поведение матери отразилось на здоровье ребёнка. Родные бабушка и дедушка малыша — родители обвиняемой — обратились в опеку. У мальчика диагностировали крайнюю степень истощения.
Суд приговорил мать к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, штрафу в размере 15 тысяч рублей. Также с неё взыскали по 200 тысяч рублей морального вреда старшему сыну и дочери, 300 тысяч рублей в пользу младшего сына. Старших детей отправили в детский дом, малыша передали под опеку в другую семью. Сейчас мальчик набирает вес и развивается.