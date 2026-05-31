Ребенок погиб при атаке БПЛА ВСУ в Геническе

В результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Геническ Херсонской области погиб ребенок, еще шесть человек пострадали. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
— В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребенок 2020 года рождения, — приводит его слова ТАСС.
30 мая гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что беспилотник ВСУ нанес удар по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции и взорвался. Он добавил, что попадание БПЛА в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС является первой в истории мирового сообщества целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.