Ребёнок погиб и ещё шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ в Геническе

В Геническе Херсонской области увеличилось до шести количество пострадавших в результате прилёта дрона ВСУ. Кроме того, есть один погибший — это шестилетний ребёнок. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Источник: Life.ru

«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребёнок 2020 года рождения», — уточнил он.

Как сообщалось, украинский беспилотник совершил атаку на Геническ Херсонской области. Изначально говорилось, что травмы получили три человека, среди них — несовершеннолетний. Также пострадали две жилых многоэтажки и шесть автомобилей.

