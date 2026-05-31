В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником рейсовый автобус в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 31 мая сообщили власти региона в своем Telegram-канале.

По информации местных властей, в 11:10 по московскому времени БПЛА нанес удар по автобусу, следовавшему по маршруту «Старобельск — Москва», в районе Восточной улицы. В момент атаки в автобусе находились 11 пассажиров.

— К счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, — говорится в публикации.

Вечером того же дня пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины на Геническ погиб ребенок, еще шесть человек пострадали.

