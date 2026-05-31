«112»: Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в результате аварии с участием грузовика и легкового автомобиля в Пермском крае. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, авария произошла на 112-м километре автодороги Р-243, на подъезде к Ижевску. Еще один ребёнок, находившийся в легковушке, пострадал. Его состояние неизвестно, говорится в материале.
Официального подтверждения информации о ДТП пока не поступало.
Ранее шесть человек, в том числе один ребенок, также пострадали в массовом ДТП с участием более чем 20 автомобилей под Пензой.