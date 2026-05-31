Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск — Москва с 11 пассажирами

В Луганской народной республике беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту Старобельск — Москва. В салоне находились 11 пассажиров. Официальное сообщение о ЧП опубликовало в Telegram-канале правительство ЛНР.
Известно, что атака на пассажирский транспорт произошла в воскресенье, 31 мая, около 11.10.
«31 мая около 11:10 БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу “Старобельск — Москва” в районе улицы Восточной города Рубежное», — сообщают власти ЛНР.
В момент атаки в салоне транспортного средства находились 11 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал при инциденте. Однако сам автобус получил повреждения — была задета его задняя часть, а также пробит радиатор. Однако возгорания при этом не было допущено, пояснили власти.
В общей сложности за день 31 мая силы ПВО РФ сбили 23 украинских беспилотника.