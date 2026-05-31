25-летний парень погиб в аквапарке из-за неудачного спуска с горки

25-летний парень погиб в немецком аквапарке после спуска с водной горки. Он столкнулся с несколькими людьми на аттракционе «Твистер», потерял сознание, вода попала в лёгкие. Спасти его не удалось, пишет Rhein-Neckar-Zeitung.
Трагедия произошла в субботу, 30 мая, в городе Вайнхайм. Пострадавшего доставили в реанимацию Университетской больницы Гейдельберга. Там врачи констатировали смерть мозга, после чего меры по поддержанию жизни были прекращены.
Полиция продолжает расследование, но предварительные выводы уже есть. Техническая система аттракциона исправна, персонал аквапарка действовал без нарушений. Управляющий директор водного центра Лара Стайнхардт заявила, что записи с камер видеонаблюдения переданы следствию. По её словам, скорее всего, речь идёт о несоблюдении правил безопасности самими посетителями.
Одно из ключевых требований — заходить на горку строго по одному и на определённом расстоянии друг от друга. Погибший и его спутники, судя по всему, это правило проигнорировали.