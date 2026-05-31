Ребёнок погиб при пожаре в гараже под Петербургом

Ребёнок погиб при пожаре в гараже в деревне Борисова Грива Всеволожского района. Его отец получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Гараж загорелся на площади 24 квадратных метра. На месте работали сотрудники 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей. Возгорание уже ликвидировано.
Подробности трагедии выясняются.
Следователи устанавливают причину пожара и все обстоятельства случившегося.
