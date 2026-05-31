Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: 202 человека погибли от ударов США по судам у Южной Америки

Более 200 человек погибли в результате авиаударов, нанесенных Вооруженными силами США по судам у побережья Южной Америки. Как сообщает газета New York Post, интенсивность атак возросла в течение прошедшей недели.

Источник: U.S. Navy

Отмечается, что речь идет о кампании Соединенных Штатов, проводимой в водах Южной Америки против лиц, причастных к контрабанде наркотиков. Всего в ходе этой кампании, в результате 60 ударов, погибли 202 человека.

«Удары окутаны тайной. Было найдено лишь несколько тел, и практически отсутствуют вещественные доказательства в виде обломков или наркотиков, которые, по утверждению администрации [президента США Дональда] Трампа, перевозились на судах», — пишет издание. Кроме того, по данным газеты, широкий круг юристов считает данные удары незаконными.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше