Грузовик протаранил четыре легковушки на переезде в горокруге Электросталь

Один человек погиб в ДТП с участием грузового и четырех легковых автомобилей в городском округе Электросталь. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 19:10 на 117 км автодороги А107 “Московское малое кольцо” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной, допустил столкновение с четырьмя грузовыми автомобилями, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате ДТП водитель одной из машин погиб на месте. На данный момент состояние здоровья его пассажира, получившего телесные повреждения, уточняется», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.