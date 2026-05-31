Интервалы движения увеличены на участке Сокольнической линии метро

Интервалы движения временно увеличены на восточном участке Сокольнической линии метро Москвы для проверки состава. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В настоящее время нет движения от «Комсомольской» станции до «Бульвар Рокоссовского».
«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за временного снятия напряжения», — говорится в сообщении.
Движение будет введено в график в ближайшее время, машинист самостоятельно устранил неисправность. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.