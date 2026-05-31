Движение на участке Сокольнической линии остановили для проверки состава

На Сокольнической линии столичного метро временно нет движения от «Комсомольской» до станции «Бульвар Рокоссовского». Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в пресс-службе Дептранса.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами из-за временного снятия напряжения. Ограничения ввели для проверки состава.

— Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудники метрополитена устраняют неисправность, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

Уточняется, что машинист самостоятельно устранил небольшую неполадку и движение уже восстанавливается.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции метро «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал. До этого человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с этим были временно увеличены интервалы движения.