В Херсонской области девять округов обесточены из-за атаки украинских БПЛА

Девять округов Херсонской области полностью обесточены. Причиной стала атака украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Он пояснил, что аварийные отключения коснулись сразу нескольких населенных пунктов. Речь о территориях Нижнесерогозского, Генического, Каланчакского, Новотроицкого, Ивановского, Горностаевского, Чаплинского, а также Каховского МО и Новокаховского ГО.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Владимир Сальдо.
При этом он подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность по БПЛА — ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать российский регион.
Ранее KP.RU сообщил, что ребенок погиб и шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Геническе.
Также губернатор Балицкий сообщил, что большая часть Запорожья обесточена из-за аварии. Причиной мог стать дрон ВСУ.