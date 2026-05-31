В Херсонской области девять округов обесточены из-за атаки украинских БПЛА

О ЧП в Херсонской области сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Девять округов Херсонской области полностью обесточены. Причиной стала атака украинских беспилотников. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что аварийные отключения коснулись сразу нескольких населенных пунктов. Речь о территориях Нижнесерогозского, Генического, Каланчакского, Новотроицкого, Ивановского, Горностаевского, Чаплинского, а также Каховского МО и Новокаховского ГО.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Владимир Сальдо.

При этом он подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность по БПЛА — ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать российский регион.

Ранее KP.RU сообщил, что ребенок погиб и шесть человек пострадали при атаке БПЛА в Геническе.

Также губернатор Балицкий сообщил, что большая часть Запорожья обесточена из-за аварии. Причиной мог стать дрон ВСУ.

